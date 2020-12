Sportul constantean. Retrospectiva 2020: Sub semnul pandemiei. Victorii si infrangeri, intr-un sezon atipic, cu un adversar in plus

Stiri pe aceeasi tema

- Pandemia de coronavirus a afectat puternic in 2020 sportul mondial, ducand la amanarea marilor evenimente sportive, inclusiv a Jocurilor Olimpice, dar si la anularea mai multor competitii. A fost cel mai tulbure an in sport de dupa al Doilea Razboi Mondial. Sportivii au fost nevoiti sa se…

- Pandemia de Covid -19 a avut un impact semnificativ asupra mediului de afaceri, printre cele mai afectate sectoare fiind Horeca si cel al serviciilor pentru populatie, iar la polul opus, constructiile, IT si comertul online. Foto: (c) ISABELA PAULESCU / AGERPRES FOTO Peste o treime (37%) dintre companiile…

- Pandemia de COVID-19 i-a „alungat„ pe turistii romani in zona montana. Seful salvamontistilor romani a precizat ca nu a vazut in viata lui un numar asa de mare de turisti care sa faca drumetii montane.

- Pandemia covid-19 s-a soldat cu cel putin 1.685.785 de morti in lume, relateaza AFP care prezinta noi masuri, noibilanturi, fapte marcante siultimele evolutiiale pandemiei la nivel mondial. VARIANTA DE SARS-COV-2 "SCAPATA DE SUB CONTROL" IN ANGLIA O noua tulpina a noului coronavirus descoperita in Regatul…

- In Romania, urmeaza sa aiba loc cel mai așteptat eveniment de cumparaturi al anului, Black Friday 2020, insa anul asta va fi cu totul diferit comparativ cu anii precedenți din cauza pandemiei de coronavirus. Potrivit specialiștilor, Covid-19 a schimbat radical obiceiurile de consum ale romanilor, in…

- Analistul politic Cozmin Gușa citeaza un raport al CIA din anul 2005, care descrie perfect scenariul pandemiei de coronavirus. Serviciul secret american descrie scenariul unui virus care seamana cu o pneumonie, care va izbucni in 2020 și care va avea o apariție brusca și o dispariție la fel de brusca.Citește…

- Opt membri ai aceleiași familii din Statele Unite și-au pierdut viața dupa ce s-au infectat cu COVID-19. Acestia erau foarte precauți și atenți la regulile de sanatate, potrivit CNN . In plus, afacerea familiei, prospera pana la inceputul pandemiei, a dat faliment. Cei ramași in viața se descurca cu…

- Pandemia de Covid-19 este in ziua cea mai neagra. Au fost inregistrate 73 de decese in Romania, in doar 24 de ore. Cinci dintre acestea au avut loc in județul Timiș. Sunt peste 2.100 de cazuri noi in Romania și 82 in Timiș!