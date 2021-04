Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara a rămas fără computerul tomograf folosit pentru cazurile Covid Spitalul de Boli Infecțioase “Victor Babeș” din Timișoara nu mai poate efectua investigații imagistice de tip computer tomograf pacienților cu COVID-19. Aparatul a cedat din cauza suprasolicitarii. Intervenția pentru inlocuirea piesei, care s-a defectat, poate dura chiar și o saptamana, timp in care aparatul nu poate fi folosit. „Am atras atenția inca de la inceputul […] The post Spitalul “Victor Babeș” din Timișoara a ramas fara computerul tomograf folosit pentru cazurile Covid appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

