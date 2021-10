Spitalul Parhon are cei mai mulţi pacienţi Covid de la începutul pandemiei Dintre acestia, zece sunt dializati, doi sunt cu transplant de rinichi si trei cu insuficienta renala avansata La Spitalul Clinic „Dr. C.I. Parhon" din Iasi este inregistrat in aceasta perioada cel mai mare numar de pacienti COVID pozitiv de la inceputul pandemiei. Ieri, in zona rosie a spitalului se aflau internati 15 pacienti confirmati pozitiv. Cei mai multi, mai exact zece dintre ei, fac parte din programul de dializa, alte doua persoane sunt transplantate si inca trei sunt diagnosticate cu insuficienta renala avansata. „Este cea mai aglomerata perioada din acest punct de vedere. Din pacate,… Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

