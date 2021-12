Stiri pe aceeasi tema

- Primaria Municipiului Deva a platit astazi, 26 noiembrie 2021, o noua tranșa de bani din bugetul local catre Spitalul Județean de Urgența din Deva. Municipalitatea a virat suma de 124.391, 89 lei in baza contractelor de asociere incheiate intre Municipiul Deva și Spitalul Județean…

- La data de 21 noiembrie 2021 va avea loc examenul de rezidențiat pentru absolvenții facultaților de medicina din țara. Mai multe unitați spitalicești din țara au facut publice specializarile pentru care au nevoie de personal pregatit. In județul Satu Mare doar Spitalul orașenesc Negrești Oaș și-a manifestat…

- Inca un pas spre normalitate facut la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț, care astazi, 5 noiembrie, anunța concurs pentru conducerea a inca 7 secții. Una mai importanta decat cealalta, secțiile pentru care candidații se pregatesc sunt UPU, Anatomie Patologica, Psihiatrie, Medicina Interna, Pediatrie,…

- JALE in spitalele din Alba: 9 din 10 pacienți internați cu COVID sunt NEVACCINAȚI JALE in spitalele din Alba: 9 din 10 pacienți internați cu COVID sunt NEVACCINAȚI DSP Alba a prezentat, in cursul zilei de astazi, 30 octombrie, care este situația pacienților internați cu COVID in spitalele din județul…

- De astazi, 13 octombrie, la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț sunt disponibile 25 de paturi ATI pentru pacienții gravi cu covid. Pe langa cele 17 din modularul ATI, s-au mai alocat 7 paturi exclusiv bolnavilor a caror stare se agraveaza rapid și au nevoie de oxigen. Acești pacienți sunt tot…

- Pentru ca sunt tot mai multe cazuri de infectare cu SARS-CoV-2 in randul personalului medical vaccinat anti-COVID, dar și la pacienți cu schema completa de vaccinare, la Spitalul Județean de Urgența Piatra-Neamț s-a luat decizia testarii RT-PCR a acestora. Este o masura prin care se dorește limitarea…

- Externarea pacienților care nu sunt urgențe a starnit aprigi dispute in jurul Spitalului Județean de Urgența Piatra-Neamț. Chiar vehemente in chestiunea externarii gravidelor și a lehuzelor și a neinternarii femeilor care au venit sa nasca la spitalul județean ieri, 5 octombrie. Decizia a fost asumata…

- Toate spitalele din Neamț, cu excepția celui din Bicaz și a celui de psihiatrie din Roman – intra in noua etapa și aloca paturi pentru pacienții cu COVID-19, din cauza creșterii zilnice a cazurilor noi de infectari. Decizia a fost luata in ședința de astazi, 23 septembrie, a Comitetului Județean pentru…