Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Sanatații a repartizat unor spitale din țara dozele de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2. Este vorba de 5.206 fiole de anticorpi monoclonali repartizate la 134 de unitați sanitare cu paturi, pentru tratarea a 2.603 pacienți cu COVID-19. Prahova primește doar 100 de doze:…

- Ministerul Sanatatii a finalizat repartitia dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2. Astfel, un numar de 5206 fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitati sanitare cu paturi, pentru tratarea unui numar de 2603 pacienti. Spitalului din Lugoj i-au fost repartizate…

- Ministerul Sanatații a finalizat astazi, 14 octombrie 2021, repartiția dozelor de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2. Astfel, un numar de 5206 fiole de anticorpi monoclonali vor ajunge in 134 unitați sanitare cu paturi pentru tratarea unui numar de 2603 pacienți. Repartizarea s-a…

- Spitalul Județean de Urgența Targoviște a primit doze de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2 The post Spitalul Județean de Urgența Targoviște a primit doze de anticorpi monoclonali neutralizanti pentru SARS-CoV-2 first appeared on Partener TV .

- Cele peste 5.000 doze de anticorpi monoclonali neutralizanți aduse din Lombardia vor ajunge in 134 de spitale pentru 2.603 pacienți, dupa ce Ministerul Sanatații a finalizat repartiția acestora. Printre cele 134 de spitale care vor beneficia de ajutorul primit din Lombardia se numara și doua spitale…

- Ministerul Sanatații (MS) a solicitat Departamentului pentru Situații de Urgența (DSU) activarea Mecanismului de protecție civila al Uniunii Europene pentru asigurarea tratamentului cu anticorpi monoclonali neutralizanți. Romania a ajuns fruntașa Europei și chiar se numara printre țarile cu cea mai…

- Vicepreședintele Consiliului Județean, Niculai Barba, a anunțat ca la Spitalul Județean Suceava și Spitalele Municipale din Radauți, Falticeni, Vatra Dornei și Campulung Moldovebesc care trateaza pacienți bolnavi de Covid vor ajunge in cursul zilei de sambata, 16 octombrie, 50 de doze de anticorpi monoclonali…

- „Exista promisiuni de sprijin si din partea altor state pentru acest tratament. Am discutat ieri cu doamna Stella Kyriakides, comisarul european pentru Sanatate, despre intentia noastra de activare a Mecanismului de protectie civila in vederea aprovizionarii cu medicamentele necesare asigurarii tratamentului…