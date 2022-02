Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe a luat decizia de a sista interventiile chirurgicale pentru bolnavii cronici care sufera amanare pana la finele acestei luni, din cauza cresterii numarului cazurilor de COVID-19, inclusiv in randul personalului medical din cadrul institutiei.…

- Conducerea Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ia in calcul reducerea programului de lucru al Centrului de evaluare COVID-19, infiintat saptamana trecuta, din cauza numarului mic de pacienti. Managerul spitalului, Andras Nagy Robert, a declarat miercuri ca in perioada 28 ianuarie-2…

- In prezent județul Harghita are o rata a incidenței cazurilor de imbolnavire cu COVID de peste 6 la mia de locuitori, in timp ce in orașele importante ale județului, incidența variaza de la 6 pana la 11 la mie, cum este in municipiul Miercurea Ciuc. Pe fondul creșterii ratei de infectare, Spitalul Județean…

- Centrul de evaluare a pacientilor COVID-19 infiintat in incinta Spitalului Judetean de Urgenta din Sfantu Gheorghe ar putea deveni functional saptamana viitoare. Managerul institutiei, Andras Nagy Robert a precizat, in cadrul unei conferinte de presa, ca medicii de familie vor juca un rol foarte important…

- Din cauza numeroaselor cazuri de infectari cu Covid-19 din aceasta toamna, in Spitalul Județean de Urgența din Sfantu Gheorghe au fost facute mai multe reorganizari, printre care și comasarea clinicilor de Ortopedie și Chirurgie in care au fost internați pacienții suspecți de Covid. Astfel, numeroase…

- Este cea mai ampla competitie dedicata medicilor, echipelor medicale si spitalelor din tara, al carei scop este sa identifice si sa aprecieze exemplele de buna practica din sistemul medical romanesc, reusitele individuale dar si cele de echipa, a anuntat azi, conducerea institutiei. Spitalul Judetean…

- Conducerea Spitalului Județean de Urgența ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava regreta dispariția doctoriței Liliana Croitoru, medic primar medicina interna si gastroenterologie, doctor in stiinte medicale, fost sef sectie gastroenterologie la Spitalul Judetean. ”Bazata pe o excelenta pregatire profesionala…