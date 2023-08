Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul de hotarare de guvern privind strategia nationala de vaccinare in Romania pana in 2030, care a fost pus in dezbatere publica zilele trecute, nu impune vaccinarea obligatorie, inclusiv in scoli. „Strategia de vaccinare nu impune vaccinarea obligatorie, dar da dreptul tuturor, mai ales pacientilor…

- Direcția de Sanatate Publica Gorj a sesizat Ministerul Sanatații in legatura cu situația pacientului de la Spitalul din Targu Carbunești, lasat neoperat. Cazul a fost prezentat de Gazeta de Sud, iar autoritațile sanitare au inceput verificari. Aurel Miruța, de 55 de ani, imobilizat in scaunul rulant,…

- In urma cu doua luni, Clinica de Cardiologie Cardiovasculara (CCV) de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova (SCJU) a intrat intr-o noua etapa, odata cu primele interventii pe cord deschis. 23 de pacienti au beneficiat de astfel de operatii pana acum si toti au trecut peste aceasta incercare…

- Pacientii decedati de la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta din Craiova au devenit motiv de „discutii inutile si contradictorii cu apartinatorii”. Asa se arata intr-o adresa transmisa de seful serviciului de Anatomie Patologica catre unitatea medicala catre directorul medical si directorul de ingrijiri,…

- Potrivit gandul.ro, tot mai multe spitale anunța ca au ramas fara medicamente vitale sau consumabile pentru investigațiile medicale. Managerii, intr-o incercare de a de a explica situația, dau vina pe inflație, spunand ca este principala cauza pentru problemele cu care se confrunta. De luni bune, managerii…

- Peste 5.000 de rațuște s-au intrecut, joi, 1 Iunie, pe Canalul Morii. Cursa a fost organizata de un club de caritate pentru construirea unui lift ignifugat destinat pacienților internați la Spitalul Clinic Județean de Urgența, Clinica de Neurologie, secția Neurologie II.

- Ministerul Muncii vrea sa blocheze “de facto” dreptul la greva in Sanatate, avertizeaza Federația „Solidaritatea Sanitara”. Aceasta organizație sindicala “a solicitat saptamana trecuta Ministerului Muncii concilierea conflictului colectiv de munca din Sanatate (etapa obligatorie inaintea grevei). In…