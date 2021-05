Spitalul de Infecţioase primeşte de astăzi şi pacienţi non Covid Spitalul de Boli Infectioase „Victor Babes” din Craiova se redeschide pentru pacientii non Covid. Este unul dintre cele mai importante semne de revenire la normalitate, dupa o prelunga perioada in care unitatile medicale dedicate bolilor infectioase au tratat exclusiv pacientii infectati cu Sars-Cov2. Spitalul de Infectioase nu a mai primit pacienti non Covid din luna iulie a anului trecut, cand a fost redeschis pentru acestia timp de doar trei saptamani. De la izbucnirea pandemiei, majoritatea bolnavilor cronici au fost pusi in asteptare de criza sanitara. Multi pacienti au fost privati de accesul… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

Sursa articol si foto: gds.ro

