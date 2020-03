Stiri pe aceeasi tema

- Criza noului coronavirus lovește și in sistemul sanitar din Franța, dupa ce aproape ca l-a devastat pe cel din Italia. Francezii spun ca numarul cazurilor de coronavirus crește mai repede decat pot pune ei la dispoziție locuri in spitale.Autoritatile sanitare franceze au lansat luni un semnal de alarma…

- Situație “foarte ingrijoratoare” in Franța și pe cale “sa deterioreze și mai mult, foarte rapid”, a anunțat luni dimineața la posturile de radio și televiziune franceze Jerome Salomon, directorul general pentru problemele de Sanatate. Domnia sa și-a exprimat ingrijorarea in special in legatura cu pericolul…

- Ministrul Sanatatii, Victor Costache, spune ca sistemul de sanatate poate face fata in acest moment cazurilor existente de coronavirus, insa daca numarul celor infectati va continua sa creasca autoritatile vor coopta si spitalele private. Victor Costache a anuntat ca spitalele private dispun de un numar…

- Bilantul epidemic a ajuns la 33 de morti in Franta, unde se inregistreaza 1.784 de cazuri de coronavirus, anunta autoritatile, iar presedintele Emmanuel Macron a indemnat Uniunea Europeana sa faca tot ce este "necesar" la nivel medical si economic, anunța MEDIAFAX.Jerome Salomon, directorul…

- O a doua persoana originara din departamentul Oise (nord) a decedat din cauza coronavirusului - al treilea deces in Franta -, a declarat luni o sursa apropiata dosarului pentru AFP, potrivit news.ro.Citește și: Dupa ce au golit rafturile, speriați de coronavirus, romanii vor sa dea marfa inapoi…

- Mai multe investigatii \"\"inca in desfasurare\"\" ar putea \"\"schimba acest bilant\"\", a adaugat el in cursul unei conferinte de presa, precizand ca printre noile cazuri detectate se afla \"\"un grup de 12 cazuri\"\" legate de doi pacienti identificati miercuri in Oise, in apropiere de Paris.\"\"Foarte…

- Polițiștii de frontiera satmareni din cadrul Punctului de Trecere a Frontierei Petea au descoperit și indisponibilizat doua autoturisme cautate de catre autoritațile din Franța și Italia, a caror valoare se ridica la suma de 151.000 lei. Ieri, 24 ianuarie a.c., in jurul orei 10.00, la Punctul de Trecere…

- O persoana a murit, iar alte doua sunt in stare grava in urma atacului produs la periferia Parisului, cercetat de Pachetul Antiterorist din Franta, anunta autoritatile franceze. Potrivit presei franceze, individul ar fi atacat la intamplare oameni intr-un parc unde se relaxau mai Alex. familii cu copii…