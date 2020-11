Stiri pe aceeasi tema

- Managerii unitaților spitalicești din Maramureș au participat azi, 17 noiembrie 2020, la o videoconferința. Președintele Consiliului Județean Maramureș, Ionel Bogdan, a dorit sa afle care este situația la zi a numarului de paturi destinat pacienților infectați cu coronavirus. De asemenea, s-a discutat…

- Pentru tratarea cazurilor medii si severe sunt pregatite 20 de paturi, dintre care 10 asigura suport de oxigen noninvaziv. Pentru tratarea pacientilor cu forme critice de boala au fost alocate cinci paturi ATI.

- Spitalul de Psihiatrie „Dr. Gheorghe Preda” din Sibiu devine spital suport-COVID-19, potrivit deciziei de miercuri a Comitetului Județean pentru Situații de Urgența (CJSU) local.Potrivit deciziei CJSU Sibiu, Spitalul de Psihiatrie „Doctor Gheorghe Preda” Sibiu devine spital suport COVID-19,…

- Au fost alocate paturi in plus la Spitalul de Boli Infecțioase Victor Babeș din Timișoara, dupa ce numarul infectarilor a crescut, in ultimele zile, in Timiș. Sunt 45 de paturi in plus care intra in zona roșie, la aceasta unitate sanitara, aflata pe frontul Covid-19.

- In unitatea sanitara sunt disponibile 48 de paturi, dintre care 12 sunt dotate cu oxigen. Saloanele in care vor fi internați pacienții au intre doua și șase paturi și grup sanitar propriu. Aici vor fi tratați doar pacienții cu forme ușoare și medii de coronavirus. Pacienții pozitivi cu coronavirus vor…

- La Clinica de Recuperare Cardiovasculara urmeaza sa fie tratați doar bolnavii cu forme ușoare și medii, dupa ce vor fi evaluați la Spitalul de Boli Infecțioase și Pneumoftiziologie „Victor Babeș” Timișoara, informeaza Mediafax. In Clinica de Recuperare Cardiovasculara Timișoara sunt disponibile 48…

- Situație de coșmar pentru 12 pacienți internați in TIR-ul cu paturi ATI de la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara, dupa ce instalația de incalzire s-a defectat. The post Dezastru la Spitalul „Victor Babeș” din Timișoara. Coșmar in TIR-uri cu paturi ATI. „Am acoperit pacienții cu plapumi” appeared…

- Polonia va folosi o parte din stadionul sau national din Varsovia pentru a instala un spital temporar pentru pacientii diagnosticati cu COVID-19, a precizat luni un oficial guvernamental, informeaza DPA, citata de AGERPRES.''Ne dorim ca primele 500 de paturi ca fie disponibile pentru pacienti…