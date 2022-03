Stiri pe aceeasi tema

- VIDEO| Buncarele in caz de razboi din județul Alba: Cum arata un adapost antiaerian de protecție civila din Alba Iulia VIDEO| Buncarele in caz de razboi din județul Alba: Cum arata un adapost antiaerian de protecție civila din Alba Iulia Tensiunile dintre Rusia și Ucraina ingrijoreaza o lume intreaga.…

- Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Ucrainienii nu-și pierd credința sub amenințarea bombelor: Un preot slujește intr-un adapost antiaerian transformat in biserica Multe aspecte ale vieții obișnuite din Ucraina…

- Sute de mii de ucraineni fug de conflictul din tara lor, iar multi dintre ei nu doresc sa ramana in tari vecine precum Ungaria sau Polonia, relateaza DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × …

- Un comandant de top al trupelor cecene si mana dreapta a liderului Ramzan Kadirov a fost ucis de fortele speciale ucrainene SpetzNaz „Alfa”, in zona aeroportului Gostomel din apropierea Kievului, potrivit mai multor surse. Generalul Magomed Tushaev ar fi fost eliminat impreuna cu intregul sau regiment.

- Razboi in Ucraina. Un spital de cancer pediatric a fost atacat de ruși. O noua noapte de coșmar pentru locuitorii din Kiev. Armata rusa continua atacul asupra capitalei Ucrainei și porvoaca noi victime, in special in randul civililor. De aceasta data, militarii ruși au lansat un atac de artilerie asupra…

- Președintele ucrainean, Volodimir Zelenski, le-a cerut, sambata dimineața, ucrainenilor sa nu depuna armele și sa apere capitala Kiev, unde armata ucraineana se confrunta cu forțele de la Moscova, la „Sunt aici. Nu vom depune armele și ne vom apara țara”, a spus Zelenski. Не вірте фейкам. pic.twitter.com/wiLqmCuz1p…

- Imagini emoționante cu bebeluși nascuți prematur, care au fost mutați intr-un adapost antiaerian din Ucraina, și sunt ingrijiți acolo de medici, au fost facute publice printr-un mesaj transmis New York Times.

- Veteranul de 104 ani din Cumpana, Ion Ceapa, nu a putut participa luni la festivitatile din localitate. Primaria si Consiliul Local Cumpanaau organizat luni, 24 Ianuarie 2022, de la orele 11.00, o serie de manifestari dedicate implinirii a 163 de ani de la Unirea Principatelor Romane. Din nefericire,…