SPERIATĂ de creşterea numărului cazurilor de COVID-19, China a testat milioane de oameni Milioane de persoane au fost supuse duminica unui test de depistare a COVID-19 in mai multe mari orase din China pentru a se incerca limitarea unei cresteri a numarului de cazuri de coronavirus fara precedent in ultimele luni, relateaza AFP. China a raportat duminica 75 de noi contaminari cu COVID-19, intre care 53 de transmisii locale. Focarul epidemic aparut pe aeroportul din Nanjing la sfarsitul lui iulie s-a propagat in peste 20 de orase si in peste zece provincii, informeaza Agerpres. Citește și: Dupa o vaccinare masiva, Israelul inregistreaza cu o crestere a numarului… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

