Speranțe mari pentru Bulgaria: Comisia Europeană va media negocierile pentru aderarea la Schengen "Strategia este de a negocia asupra controalelor la frontierele terestre. Am intocmit o propunere si o vom trimite Austriei. Vom folosi Comisia Europeana ca mediator in aceste negocieri", le-a spus Denkov jurnalistilor bulgari la Bruxelles, unde a participat la summitul UE-Balcanii de Vest si unde ia parte joi si vineri la Consiliul European.Premierul bulgar a spus ca a discutat aceste chestiuni cu presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, cu presedintele roman Klaus Iohannis si cu cancelarul austriac Karl Nehammer. "Convorbirile preliminare au avut loc, suntem deja dispusi sa continuam… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile din Romania, la fel ca si alte state europene, sunt ingrijorate de posibilitatea traficului de arme, dupa incheierea conflictului dintre Ucraina si Rusia. In statul vecin au ajuns foarte multe arme, in cadrul sprijinului oferit Ucrainei.

- In perioada 7-8 noiembrie, se desfașoara ediția a VI-a a Romanian International Gas Conference (RIGC), organizata de Federația Patronala Petrol și Gaze (FPPG), sub patronajul Ministerului Energiei, avand tema Redesigning Security of Supply. The Potential of Emerging Technologies for a Sustainable Energy…

- Primele avioane de lupta F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat premierul olandez Mark Rutte, potrivit Agenției Reuters. „Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in curand, pentru a ajuta Ucraina in iarna care vine.…

- Primele avioane de lupta F-16 pe care Olanda le va dona Ucrainei vor sosi in doua saptamani la centrul de instruire creat in Romania, a anuntat premierul olandez Mark Rutte. “Ma astept ca rachetele Patriot sa fie livrate in curand, pentru a ajuta Ucraina in iarna care vine. Acelasi lucru este valabil…

- In Ucraina s-a creat un resentiment social, scrie chiar un ziarist local. Ca țara nu e suficient ajutata de catre o lume democratica din Vest, atat de datoare luptei ucrainenilor. Cum se rezolva acest resentiment e important, pentru ca o Ucraina care crede ca nu are nimic de manifestat ca recunoștința…

- Ucraina merita sprijinul, empatia si toata energia noastra in acest proces de reconstructie, a afirmat miercuri Alexandru-Mihai Ghigiu, sef al Cancelariei prim-ministrului Romaniei, la Forumul Rebuilding Ukraine, care are loc la Bucuresti. El a subliniat ca Romania este un partener de nadejde al…

- Armenia i-a cerut luni Uniunii Europene sa sanctioneze Azerbaidjanul pentru operatiunea sa militara din enclava Nagorno-Karabah si a avertizat ca Baku ar putea ataca Armenia daca Occidentul nu adopta masuri ferme, transmite Agerpres . Ambasadorul Armeniei pe langa Uniunea Europeana, Tigran Balaian,…

- Comisia de Aparare a parlamentului bulgar a aprobat marti donarea catre Ucraina a unui numar neprecizat de rachete antiaeriene S-300 de conceptie sovietica si care sunt intr-o stare tehnica ce nu permite utilizarea lor, dar pot fi reparate de armata ucraineana si folosite de aceasta pentru a se apara…