Justin Trudeau, premierul Canadei, a declanșat alegerile anticipate cu mai bine de doi ani inainte de finalul mandatului, in speranța ca va caștiga mai multe voturi, pentru a aduna o majoritate parlamentara. Dar sondajele de dinaintea scrutinului de luni aratau ca partidul sau liberal este umar la umar cu cel conservator și ca, in cele din urma, Trudeau ar putea sfarși cu chiar mai puțini parlamentari, potrivit The New York Times. Dupa 36 de zile de campanie in plina pandemie, niciun partid nu este favorit pentru a caștiga cele 170 de mandate necesare pentru o majoritate in Camera Comunelor. Partide…