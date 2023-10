Spectacolul de comedie „De unde vin copiii/adulții?” e o piesă necesară pentru societatea românească Dupa 3 reprezentații identice și totuși atat de diferite prin energia publicului, spectacolul de comedie „De unde vin copiii/adulții?” va fi jucat din nou pe 23, 25, 30 și 31 octombrie, de la 19:30, la Unteatru. Proiectul este co-finanțat de Primaria Municipiului București prin ARCUB in cadrul Programului București acasa 2023. Pentru informații detaliate despre programul de finanțare al Primariei Municipiului București prin ARCUB, puteți accesa https://arcub.ro/ Conținutul acestui material nu reprezinta in mod necesar poziția oficiala a Primariei Municipiului București sau ARCUB. Ce au spus spectatorii… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

