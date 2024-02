Copiii NU vor mai putea cumpăra energizante. Proiectul de lege, adoptat de Camera Deputaților Proiectul de lege reglementeaza interzicerea comercializarii bauturilor energizante care contin combinatii variate de carbohidrati vitamine, minerale, cu doua sau mai multe substante precum cafeina, taurina, carnitina, guarana, glucuronolactona si alti compusi cu efect de stimulare a sistemului nervos central in incinta unei institutii de invatamant, a unei institutii de sanatate ori destinate ocrotirii speciale a unor categorii de persoane defavorizate.Potrivit unui amendament adoptat de plen, constituie contraventie savarsirea oricareia dintre urmatoarele fapte, daca nu sunt comise in astfel… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

