- FOTO VIDEO | Cetatea din Alba Iulia are un nou loc dedicat fotografiilor! Turiștii se vor putea poza cu stema orașului, langa Podul Unirii FOTO VIDEO | Cetatea din Alba Iulia are un nou loc dedicat fotografiilor! Turiștii se vor putea poza cu stema orașului, langa Podul Unirii Inspirat de modelul din…

- Inceputul lunii septembrie aduce Noaptea Muzeelor la Sate, eveniment la care avem inscrise și instituții din județul nostru, dar și evenimente inedite, cum este cel de la Oarța de Jos. Și anume Al 7-a Hambar din Oarța de Jos, Ansamblul Muzeal „Dr. Vasile Lucaciu” din Șișești, Biserica de Lemn din Coruia,…

- Tramvaiul Poeziei editia a III-a s-a desfasurat in primul weekend din iunie la Timisoara. Svetlana Carstean, Moni Stanila, Alina Purcaru, Radu Vancu si Andrei Dosa, poetii invitati in proiect pentru dialoguri si lectura, au creat un poem colectiv, finalizat chiar in aceste zile, ca extensie a evenimentului,…

- Melomanii sunt așteptați la sfarșitul acestei saptamani la un concert de chitara acustica clasica/flamenco alaturi de Andras Vargas. Concertul va avea loc vineri 21 iulie de la ora 19 la Nemesis Art Club. In prima parte a evenimentului artistul va interpreta piese clasice (Bach, Tarrega, Rodrigo) apoi…

- Mai multe paciente au beneficiat deja de cea mai moderna tehnica de screening și diagnostic a cancerului de san – mamografia digitala cu tomosinteza (mamografia 3D)-, efectuata, la Spitalul Județean de Urgența Targu Jiu, de dr. Charaf Hmida, medic specialist radiologie și imagistica medicala, supraspecializat…

- Luna trecuta, la Gala Premiilor UNITER, compania independenta „Aualeu” din Timișoara a fost laureata cu premiul special pentru creativitate și rezistența in teatrul independent. Joi, 29 iunie, la Viena, trupa de teatru va prezenta spectacolul „Miorița”.

- Un spectacol inedit va avea loc sambata, 24 iunie, la Centrul Cultural FABER din cartierul Fabric. Prezentat in premiera in luna aprilie la București, New York și New Jersey și creat de coregraful Cosmin Manolescu, spectacolul „Cancer, Coregrafiat” prezinta durerea și viziunile unui personaj masculin,…