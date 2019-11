Moș Craciun, impreuna cu prietenii sai, va sosi joi, 28 noiembrie, de la ora 18.00, la Oradea. „Prietenii lui Moș Craciun” este un spectacol dedicat celor mici și celor mari.

In pragul Craciunului, cei mai cunoscuți șoricei se afla in așteptarea colindatorilor care o sa le umple casa de bucurie. Vor colinda personaje indragite din povești. Sarbatorile vor fi puse in pericol de un personaj viclean, insa Eroii vor salva situația și de data aceasta. Aventurile prin care trec indragitele personaje, le vor suda relația de prietenie, iar prezența magica a lui Moș Craciun o sa ii incante.