- Parchetul General a deschis dosar penal in rem pentru abuz de serviciu și pentru favorizarea faptuitorului in ceea ce privește modul in care INML a analizat fragmentele osoase in cazul Alexandrei Maceșanu. Urmarirea penala a fost inceputa ca urmare a sesizarii facuta de Alexandru Cumpanasu, unchiul…

- Alexandru Cumpanașu a lansat o adevarata bomba joi seara. El a anunțat intr-un live pe pagina sa de facebook ca a inceput sa stranga semnaturi in vederea depunerii candidaturii la prezidențiale. Inainte, insa, Alexandru Cumpanașu, care este și Președintele Coliției Naționale pentru Modernizarea Romaniei…

- Mama Alexandrei Maceșanu, Teodora, a aparut pentru prima oara in ultima luna de la dispariția fetei. Intr-un mesaj video transmis prin intermediul paginii de facebook al lui Alexandru Cumpanașu, Teodora Maceșanu spune ca are speranțe mari ca Alexandra este in viața și lanseaza un apel catre toți romanii…

- ALDE a decis sa il susțina pe candidatul independent Mircea Diaconu la președinție, a anunțat președintele partidului Calin Popescu Tariceanu. Tariceanu i-a explicat Vioricai Dancila ca rupe coaliția cu PSD nu din cauza divergenței pe candidatura la prezidențiale, ci din cauza modului in care se guverneaza…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul Alexandrei Maceșanu a publicat pe pagina lui de facebook o declarație a tatalui Alexandrei, Ioan Maceșanu. Mesajul vine la exact o luna de la dispariția Alexandrei, timp in care ancheta care este in plina desfașurare nu a facut inca lumina in acest caz de o complexitate…

- Alexandru Cumpanasu, unchiul Alexandrei Macesanu, sustine ca are informatii potrivit carora Interpolul le cauta pe Luiza si Alexandra in Italia. El a afirmat la Antena 3 ca anchetatorii ar avea informatii care conduc spre un grup organizat din care ar fi facut parte si Gheorghe Dinca si care actioneaza…

- Alexandru Cumpanașu a anunțat vineri, la Antena3, ca va depune o plangere penala impotriva INML, dupa ce raportul Corpului de Control al ministerului Sanatații cu privire la acest caz a fost facut public. ”Este un raport tipic administrativ. Dar din punctul meu de vedere conține sufieciente elemente…

- Parintii Alexandrei Macesanu au ajuns la capatul puterilor. Duminica, ei au transmis un apel printr-o scrisoare adresata tuturor romanilor in care fac referire la atacurile la care este supus, varul lor, Alexandru Cumpanașu. Nelu Macesanu, tatal Alexandrei a dorit sa lamureasca faptul ca inca de la…