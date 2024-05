Stiri pe aceeasi tema

- Candidatul PNL la Primaria Capitalei, Sebastian Burduja, a anunțat ca depune plangere penala. Totul, dupa ce i-au fost vandalizate panourile electorale. „De cine le este frica nu vor scapa”, susține candidatul liberal in cursa alectorala pentru fotoliul de primar general, la alegerile din vara. „De…

- Cosmin Stinga și Ionuț Doldurea, patronii firmei Flagas SRL care opereaza stația GPL din Crevedia explodata in 2023, au depus o plangere penala impotriva pompierilor comandanți ai intervenției. Casa de avocatura care ii reprezinta pe patronii stației GPL de la Crevedia a anuntaț, marți, ca aceștia au…

- Alexandru Panișoara de la Partidul Ecologist Roman a depus o plangere penala impotriva medicului Catalin Cirstoiu, candidatul comun la PSD-PNL la Primaria Capitalei. Este o sesizare facuta de Alexandru Panișoara care a intrat in lupta pentru Primaria Capitalei ca reprezentat al formațiunii PER (Partidul…

- USR a anunțat, marți, ca depune plangere penala impotriva primarului Sectorului 5, Cristian Popescu Piedone, pe care il acuza ca platește din bani publici promovare in social media. „Alexandru Dimitriu, candidatul USR la Primaria Sectorului 5, a depus o plangere penala pentru delapidare și abuz in serviciu…

- Principalii suspecți in cazul crimei de la Padina au depus o plangere penala impotriva barbatului mort. Avocatul fraților Marin, principalii suspecți in cazul crimei de la Padina, susține ca cei trei au depus o plangere penala pe numele barbatului mort. Anunțul a fost facut chiar in ziua in care aceștia…