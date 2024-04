Stiri pe aceeasi tema

- Teatrul de Animație Țandarica va invita in data de 27 aprilie, ora 18:00, la premiera spectacolului „Frumoasa și Bestia”, in regia lui Bobi Pricop, o versiune contemporana a clasicei povești.

- Duminica, 21 aprilie, a 5-a din Postul Mare, a Sfintei Cuvioase Maria Egipteanca, cu incepere de la ora 9:00, la Manastirea „Sfanta Ana” Rohia din „Muntele cel Sfant” se va savarși Sfanta și Dumnezeiasca Liturghie in sobor de Arhierei sub preotia Inaltpreasfințitului Parinte Andrei, Arhiepiscopul Vadului,…

- Sub titlul ,,DE-CONECTAT … DE PRIMAVARA”, spectacolul propus promite sa ne aduca mai aproape de energia și atmosfera primaverii. Cu premiera programata pentru vineri seara, evenimentul iși așteapta cu nerabdare publicul in Sala Mare a teatrului. Sub indrumarea regizorului Calin Ionce, scenografia lui…

- Cei mai buni sportivi mureșeni ai anului 2023 au fost premiați, vineri, in cadrul unei gale festive desfașurate in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș, eveniment organizat de Direcția Județeana de Sport și Tineret Mureș. Luptatorul Biro Krisztian, de la CSS-CSM Targu Mureș a ocupat locul…

- Muzicianul Zeno Apostolache-Kiss va propune musicalul „Pisici, oameni și alte animale" de Andreea Radu, avand in distributie majoritatea actorilor Companiei „Liviu Rebreanu" si o echipa talentata de instrumentisti. „Stapana instarita a unei case hotaraște sa-și lase intreaga avere pisicii pe care o…

- Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș va gazdui vineri, 23 februarie, de la ora 17.00, Conferința Județeana a Partidului Social Democrat (PSD) Mureș. In cadrul evenimentului, la care va participa și premierul Romaniei, Marcel Ciolacu, care deține și funcția de președinte al Partidului Social…

- Primarul orașului Sangeorgiu de Padure, Csibi Attila Zoltan, a fost ales vineri, 9 februarie, in funcția de președinte al Organizației UDMR din județul Mureș. Alegerile s-au desfașurat in Sala Mare a Palatului Culturii din Targu Mureș și s-au incheiat cu urmatorul scor: 182 de voturi "pentru", 2 "impotriva"…

- Promoția Dynamite Fighting Show a anunțat deja un eveniment in luna martie, la Baia Mare, acolo unde Andrei Ostrovanu va boxa cu americanul Omer Moreno pentru centura intercontinentala ISKA la categoria super mijlocie. Andrei Ostrovanu vs Omer Moreno, meciul serii la gala din Baia Mare! Cu un record…