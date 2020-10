Spectacol grotesc al Floricicăi Dansatoarea la protestul de la Guvern:"Nu mai ne minţiţi! Vrem pace, vrem libertate, vrem iubire" VIDEO Celebra dansatoare a adaugat ca romanii sunt tratati ca niste caini. In stilu-i caracteristic, Floricica si-a insotit vorbele de un act artistic, astfel ca s-a asezat pe asfalt in patru labe si inceput sa latre, spre deliciul celor prezenti. "Protestez pentru tara noastra romana. Nu mai ne mintiti, pentru ca toti in Parlament ne-au furat banii. Suntem o tara saraca, suntem caini. Sa va fie rusine! Vrem pace, vrem libertate, vrem iubire. Ne inchideti economia, sa va fie rusine! Suntem caini. Nu va e frica de Dumnezeu? Dumnezeu va vede ca nu sunteti pentru tara noastra", a rabufnit Floricica… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

