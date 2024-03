A murit un fost deputat din partidul lui Traian Băsescu Marius Spinu era lector universitar la Facultatea de Economie și Administrare a Afacerilor (FEAA) de la Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași și a murit la doar la 58 de ani, dupa o lupta cu o boala descoperita tarziu, potrivit evz.ro . Anuțul a fost facut de Liga Studenților Economiști Iași, care l-a descris pe profesorul Marius Spinu drept un om cu un caracter deosebit, ințelept, cu o fire puternica și o personalitate marcanta in mediul academic. Fostul deputat din partidul lui Traian Basescu avea o cariera de peste 30 de ani in cadrul Facultații de Economie și Administrarea Afacerilor.… Citeste articolul mai departe pe cotidianul.ro…

Sursa articol si foto: cotidianul.ro

