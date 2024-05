Stiri pe aceeasi tema

- Pasionații de muzica și poezie sunt invitați la un spectacol sub egida Sunt un frate tanar“, eveniment care readuce in memoria publicului cantecele și poeziile interpretate de Florian “Moțu” Pittiș din perioada petrecuta alaturi de faimosul grup Pasarea Colibri. Concertul va avea loc vineri 24 mai…

- Polițiștii locali din Timișoara aflați marți seara, 14 mai, in patrulare in parcurile de pe malul Begai au gasit o tanara care facea plasa pe ambarcațiunea lor, trasa in zona podului de la Catedrala.

- A 19-a ediție a Festivalului Muzicii de Camera, organizat de Facultatea de Muzica și Teatru a Universitații de Vest din Timișoara invita iubitorii de arta in sanul centrului universitar, pentru reprezentanții de excepție și evenimente culturale. Manifestarile au loc in trei locații-cheie din oraș.

- Formația Pragu’ de Sus a revenit pe malul Begai in Timișoara, cu un nou spectacol de nota zece desfașurat la Porto Arte, evenimentul structurat in doua reprize distincte fiind gustat din plin de public. Daca in prima parte a concertului, trupa s-a focusat pe melodiile incluse in cele șase albume editate…

- O veritabila nebunie muzicala s-a declanșat la sfarșitul saptamanii trecute pe malul Begai, in Timișoara, cu ocazia unui nou spectacol – maraton susținut de membrii formației sarbești Band Vostok la Porto Arte, care și de aceasta data a reușit sa creeze o atmosfera de nota zece. Muzicienii din orașul…

- Dragoș Moldovan și membrii formației sale au susținut un concert la sfarșitul saptamanii trecute la Timișoara, pe malul Begai, la Porto Arte, unde publicul numeros i-a primit pe muzicieni cu aplauze binemeritate. Evenimentul a fost deschis de trupa SCAR, care a reușit sa incalzeasca atmosfera cu o porție…

- Amatorii de poezie și folk vor avea parte la sfarșitul acestei saptamani la Timișoara de doua evenimente speciale. Vineri, 29 martie, de la ora 20, la Porto Arte va avea loc un concert special cu Walter Ghicolescu și o lansare de carte semnata Ana Arina Petrini. Walter Ghicolescu este un folkist indragit…

- Solistul formației Pragu de Sus, Calin Barcean a revenit in Timișoara vineri seara, recitalul sau acustic de la Porto Arte fiind unul care a adunat – la fel ca și in precedentele ocazii – un public numeros, care a savurat porția de pop-folk-rock servita de artist. Printre atu-urile cu care se mandrește…