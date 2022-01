Spectacol cu TEODOSIE! S-a urcat de cinci ori pe cisternă pentru sfințirea apei de Bobotează In Ajunul Bobotezei, pe 5 ianuarie, la Constanța a avut loc o slujba speciala de sfințire a apei, oficiata de Inalt Prea Sfințitul Teodosie. Marți, 4 ianuarie, prelatul parea nehotarat daca sa se urce din nou pe cisternele de apa, insa o zi mai tarziu, ajutat de mai mulți preoți, ca sa nu alunece pe scara metalica, s-a cațarat pe autospecialele pline cu apa, potrivit Știrile Pro Tv . De cinci ori s-a urcat Inalt Prea Sfințitul Teodosie pe fiecare cisterna, și de fiecare data a fost susținut sa urce și sa coboare. De pe autospeciala, Inalt Prea Sfințitul Teodosie a ținut o scurta predica in fața… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

