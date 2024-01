Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un moment in care suntem la cheremul multor boli, stapaniți de stres și de dureri de tot felul, osteopatia poate fi soluția pentru ”a optimiza sanatatea din cap pana in picioare”, spune Mihai Groșan, binecunoscut osteopat, la Dialogurile Puterii. ”Osteopatia este o disciplina complementara medicinei…

- Laura Dragomir a vorbit la Dialogurile Puterii despre putere, despre cum trebuie ea caștigata și despre cum o folosim la vot. Laura Dragomir, specialist in comunicare, ne spune la Dialogurile Puterii ca ”Puterea este o valoare”. ”Puterea nu ți-o da nimeni, ea trebuie caștigata, sa zicem. Am caștigat…

- Specialistul in comunicare Laura Dragomir ne dezvaluie la Dialogurile Puterii cateva din secretele reușitei in acest domeniu. Discutam, insa, și despre putere și imagine, care se aplica nu doar politicienilor, ci tuturor, indiferent de statut, varsta sau de perspective. Laura Dragomir atrage atenția…

- Specialistul in comunicare Laura Dragomir ne dezvaluie la Dialogurile Puterii cateva din secretele reușitei in acest domeniu. Discutam, insa, și despre putere și imagine, care se aplica nu doar politicienilor, ci tuturor, indiferent de statut, varsta sau de perspective. Laura Dragomir atrage atenția…

- Uneori, o clipa face diferenta dintre viata si moarte. Clipa aceea in care salvatorul ar da orice sa poata sti mai multe despre pacientul pe care il are in fata, abia scos dintre fiarele unui masini sau ale unei motocliclete. Ca sa il poata salva mai repede. E ceva ce exista deja in multe tari – un…

- Gabriel Biriș, fondator al The Tax Institute, vorbește la Dialogurile Puterii despre modificarile Codului fiscal de la 1 ianuarie 2024 și efectele lui, de marile provocari ale lui 2024, care ar putea sa fie un an de criza, autogenerata și nu din exterior. Avocatul Gabriel Biriș spune ca 2024 ar putea…

- Salvați Copiii Romania, cu sprijinul Fundației OMV Petrom, deruleaza un amplu program de susținere a gravidelor, nou-nascuților și medicilor de familie din mediul rural. Peste o treime dintre gravide nu au fost la control ginecologic in timpul sarcinii, in principal din cauza lipsei de acces la servicii…

- Peste 10.000 de candidati concureaza anul acesta pentru 5.290 de locuri la examenul de intrare in rezidentiat, iar domeniile pentru care se organizeaza concursul sunt medicina, medicina dentara si farmacie. Examenul are loc in sase centre universitare din tara. Ministrul sanatatii, Alexandru Rafila,…