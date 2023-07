„Specialiștii” Ministerului Educației, încurcați de o bifă In ziua in care președintele Klaus Iohannis a promulgat noile legi ale Educației, Ministerul Educației (ME) a publicat eronat ierarhia mediilor de la Evaluarea Naționala (EN), pentru ca specialiștii instituției nu au știut sa debifeze o opțiune din soft. Surse din cadrul ME au explicat, pentru „Romania libera”, ca ierarhizarea greșita a mediilor de la EN nu se datoreaza unei erori a softului pus la dispoziție de compania Simavi, ci de operarea necorespunzatoare a acestuia. Specialiștii ministerului ar fi uitat sa debifeze o opțiune care sa permita afișarea ierarhiei doar utilizand media notelor… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

