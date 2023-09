Potrivit specialiștilor, fenomenul El Nino a ajuns la maturitate in acest an, iar efectele sunt deja resimțite. Climatologul ANM, Roxana Bojariu, a declarat ca acesta este motivul pentru care vom avea ”o noua ordine climatica și se schimba caracteristicile anotimpurilor”. Cum va fi vremea in aceasta iarna și ce ne așteapta in lunile urmatoare.