- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, saluta intrarea in vigoare, la 1 august 2018, a Deciziei (UE) 934/2018 a Consiliului privind punerea in aplicare a dispozițiilor ramase ale acquis-ului Schengen referitoare la Sistemul de Informații Schengen in Bulgaria și in Romania.…

- In mai multe state din aceasta parte a continentului se vand produse de calitate mai slaba fata de cele din vest Europei, desi au aceeasi eticheta. Asa ca, vor fi testate aleatoriu, inclusiv din Romania, iar companiile care recurg la aceasta practica risca amenzi uriase. In urma cu un an, campania…

- In plenul de la Strasbourg al Parlamentului European, eurodeputatii au dezbatut viitorul Uniunii Europene, in prezența prim-ministrului Olandei, domnul Mark Rutte. Eurodeputatul PSD din Brașov, Razvan Popa, i-a adresat premierului o solicitare directa, de a accepta aderarea Romaniei la spațiul Schengen.…

- Programul "Descopera Uniunea". Cum te inscrii Peste 15 mii de tineri europeni, inclusiv români, care au împlinit 18 ani pot calatori gratuit cu trenul în Uniunea Europeana, în aceasta vara, daca se înscriu într-un program lansat de Comisia Europeana. Programul…

- Ajunsa la cea de-a saptea editie, conferinta "Romanian Energy Day" este organizata de Centrul Roman al Energiei, in parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe si cu suportul Reprezentantei Permanente a Romaniei pe langa Uniunea Europeana. Dedicat pietelor energetice din Europa Centrala si de Sud-Est,…

- Romania nu isi poate permite luxul de a renunta la proiecte ale Uniunii Europene , avertizeaza comisarul european pentru Politica Regionala, Corina Cretu. La Bacau, in cadrul unui dialog cu cetatenii despre viitorul Europei si al politicii de coeziune, Corina Cretu a declarat ca asteapta din partea…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, Victor Negrescu, a declarat sambata ca, daca partea romana se va concentra pe ceea ce este pozitiv si important in discutiile care vor avea loc pe marginea viitorului buget al Uniunii Europene, tara noastra va avea de castigat. Intrebat ce parere…