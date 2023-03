Stiri pe aceeasi tema

- Un tanar in varsta de 25 de ani a fost arestat preventiv pentru furt din autovehicule. La data de 9 martie 2023, in urma investigațiilor efectuate polițiștii Secției 2 Timișoara au depistat un tanar de 25 de ani,recidivist, banuit de comiterea infracțiunii de furt. In fapt, la data de 20 februarie…

- Marti dupa-masa, polițiștii Secției 5 Ocna Șugatag au identificat pe un drum comunal din localitatea Desești un autoturism de teren, care nu avea montate placuțe de inmatriculare. La volanul acestuia a fost identificat un barbat de 37 de ani din Desești. In urma verificarilor efectuate, s-a constatat…

- Incident grav azi-noapte pe strazile Timișoarei. Doua autoturisme s-au ciocnit pe strada Ilie Gropșeanu iar una dintre mașini a lovit o țeava de gaz. Accidentul s-a produs la ora 2.03 iar pompierii au intervenit de urgența pentru asigurarea masurilor PSI și de prim-ajutor. La locul evenimentului s-au…

- La o zi dupa aprobarea bugetului Timișoarei, in care au fost prevazuți 165 de milioane de lei pentru Colterm, consilierii locali s-au reunit intr-o ședința extraordinara pentru a discuta soluții concrete privind viitorul societații de termoficare.

- Anul in care Timișoara deține titlul de capitala europeana a culturii este marcat și print-o instalație metalica pe cinci nivele de cate 500 de metri patrați, ridicata in fața cladirii operei, care va fi decorata cu nu mai puțin de 1.306 arbori, arbuști și diverse alte plante și flori care vor avea…

- Primarul municipiului Timisoara, Dominic Fritz, s-a aratat revoltat, dupa ce a aflat ca masina viceprimarului liberal Cosmin Tabara a fost vandalizata. Fritz a precizat ca trebuie sa condamne orice act de agresiune fata de alesi si a precizat ca va lucra la o cultura politica bazata pe dialog. Dominic…

- De Boboteaza, locuitori ai Timișoarei au venit la catedrala mitropolitana și in alte lacașuri de cult din oraș și județ pentru a lua apa sfințita – agheasma mare. La catedrala mitropolitana au fost pregatiți aproximativ 5.000 de litri de apa sfințita.

- Dominic Fritz: „In cateva zile pleaca spre Timișoara primele patru autobuze electrice”. Anunțul a fost facut de edilul Timișoarei pe pagina personala de Facebook. „Restul de 40 ajung la Timișoara in urmatoarele luni. Toate sunt cumparate cu fonduri europene...