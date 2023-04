Stiri pe aceeasi tema

- Ori pregatim un buget generos de Paște anul acesta ori taiem mielul de pe lista! Prețurile se anunța exorbitante. Din cauza prețurilor crescute, mulți romani nu vor avea carne de miel pe masa de Paște. Prețul unui kilogram de carne de miel se va situa intre 55 și 65 de lei in acest an, potrivit [...]…

- Capitanul Spaniei, Rodri, a acuzat dur maniera de joc a Scoției in meciul pierdut aseara la Glasgow cu 2-0, din preliminariile EURO 2024. Și-l arata cu degetul și pe arbitrul elvețian Sandro Scharer, care le-ar fi tolerat tragerile de timp și provocarile. Scoția a oferit surpriza serii in preliminariile…

- Masa tradiționala pentru Sarbatorile Pascale din acest an aduce costuri greu de suportat pentru buzunarul omului de rand. De la carne la verdeturi, toate s-au scumpit. Iata cat am putea plati pentru bunatatile de pe masa de Paste.„Un kilogram de carne cu os, de pui sau de miel, 3 legaturi de ceapa verde,…

- Ce tarife cere Primaria Craiova pentru inchirierea casuțelor la Targul de Paște? Acestea au fost publicate pe site-ul primariei. Prețul difera dupa marimea casuțelor. Pentru o cazuța de 10mp comercianții vor plati pentru toata perioada targului 7.440 de lei. Pentru o casuța tot de 10mp, dar in care…

- Produsele alimentare pe care eram obișnuiți sa le avem pe masa de Paște s-ar putea sa lipseasca in casele unora. Carnea de miel s-a scumpit peste masura. Kilogramul de miel in viu a ajuns sa coste de doua ori mai mult decat anul trecut. Pretul corect la carnea de miel de Paște, 45-50 lei/kg la […] The…

- Dupa ce liderii europeni au stabilit ca mașinile pe benzina și gaz trebuie sa fie interzise pana 2035, o alta masura importanta ar urma sa combata schimbarile climatice: fermele de animale.Pentru a menține incalzirea globala la cel mult 1,5 grade Celsius, emisiile de carbon trebuie sa fie reduse cu…

- Se anunța o vara fierbinte la PSG. Conducatorii clubului francez vor sa scape de Neymar și sunt gata sa-l vanda chiar daca vor pierde la aceasta afacere peste 160 de milioane de euro. L’Equipe anunța ca sunt probleme cu Lionel Messi. Argentinianul a refuzat noul contract și negociaza deja cu o echipa…

- Cristiano Ronaldo (37 de ani) a incheiat parteneriatul cu impresarul Jorge Mendes (56 de ani) imediat dupa transferul la Al-Nassr. Motivul rupturii a fost dezvaluit in presa din Spania. Ronaldo și Mendes au colaborat cu succes timp de doua decenii. Prietenia dintre cei doi s-a stricat in iarna, in momentul…