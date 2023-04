Spania’99 și Berechet schimbă atmosfera cu Dacă intru-n club Colaborarea dintre Spania’99 și Berechet a rezultat in genul de piesa care golește mesele, cu un beat molipsitor de raggaeton și hip-hop. ,,Daca intru-n club” iți va aduce aminte de cele mai bune petreceri la care ai fost, fie ele in club sau sufragerie, și iți va da pofta de altele noi. Piesa a fost scrisa de Spania’99 (Andrei Mateos), Costi, Cezar Guna, Berechet, iar de producție s-a ocupat Costel Domințeanu (DOMINO). ,,De ceva vreme vorbesc cu colegii de studio despre viziunea mea artistica pe urmatoarea perioada, in acest fel imi dau seama cine ma poate ajuta sa materializez aceasta viziune… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

Sursa articol si foto: crazyradio.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Romania este ca si calificata la Mondialul de handbal feminin dupa victoria la scor de sambata cu Portugalia, 35-20. La finalul partidei de la Pitesti, selectionerul Florentin Pera s-a aratat incantat de atitudinea sportivelor sale, dar si de rezultatul final. Acesta a tinut, totodata, sa le multumeasca…

- Aș face orice doar sa fiu de-ajuns/ Oricum facem cum vrei tu. Iubirea, pe cat de frumoasa și sincera e, pe atat de plina de control poate ajunge. Iar in momentul in care permiți sa se decida in locul tau, acela e momentul in care tu pierzi contactul cu tine, cu sufletul tau. Și cu toate astea, ați fugi…

- “Ce-ți face inima” este o piesa dedicata celor care sufera din dragoste pierduta. Serena revine in atenția fanilor sai dupa mai multe colaborari cu nume cunoscute din lumea muzicala și lanseaza piesa ”Ce-ți face inima”, impreuna cu Cortes. ”Colaborarea cu Cortes s-a nascut cu ajutorul prietenilor și…

- Erika se alatura gaștii din ,,Haita de acțiune” și lanseaza ,,Vine poliția”, pentru a contura muzical scenele comediei ce urmeaza sa fie lansata pe data de 21 martie. ,,Vine poliția” e o piesa antrenanta, ce vine cu flow-ul și atitudinea de luptatoare a Erikai. Piesa a fost compusa de Erika Isac, Cezar…

- DJ Sava și Adriana Onci lanseaza „Mi Ritmo”, o piesa fresh, cu ritmuri „caliente” ce te vor face sa te gandești la zilele toride de vara. „Colaborarea cu Adriana Onci a fost pentru inceputul anului 2023, dar și pentru aceasta piesa. In momentul in care am auzit-o fredonand refrenul single-ului , am…

- DJ Manda, cunoscut pentru super piesele pe care le produce, dar și pe care le mixeaza la cele mai tari petreceri din toata țara, vine cu un cantec remarcabil intr-o colaborare cu talentata Dominique. Pentru MANDA piesa este a doua lansare de la inceputul anului, dupa ce la jumatatea lunii ianuarie a…

- Procurorii care instrumenteaza cazul uciderii celor doi soti din comuna Bran, gasiti morti in dormitorul casei lor, intr-o balta de sange, au dispus o expertiza psihiatrica in cazul principalului suspect, varul barbatului si vecin cu victimele. Cei doi tineri casatoriți ar fi fost macelariți cu bestialitate…

- Lasa-te cuprins de hiturile anilor 80 cu remixul pentru piesa „Nostalgie”, un remake facut de LIA dupa indragitul cantec al Angelei Similea. Povestea de dragoste ajunsa la final, atunci cand lipsa celui iubit pune stapanire pe fiecare moment al zilei, este tema principala a acestei piese. Colaborarea…