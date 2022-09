Ploi abundende și vanturi puternice au lovit provincia catalana Tarragona, in Spania. In orașele Constanti și Cambrils au fost inregistrați 150 de litri de apa pe metru patrat. Apa a acoperit numeroase strazi si piete iar furtuna a fost atat de puternica incat a dislocat si peretii unor locuinte, care au fost evacuate. 973 de […] The post Spania sub vreme extrema. Prapad in Tarragona: case dislocate, mașini maturate de ape – FOTO&VIDEO first appeared on Ziarul National .