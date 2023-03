Stiri pe aceeasi tema

- Cel puțin 4.000 de hectare au fost mistuite de incendiile de vegetație din Spania. Din cauza secetei provocate de iarna excesiv de uscata, focul s-a extins rapid. Și francezii se așteapta la incendii de vegetație mai violente decat pana acum.

- Seceta din Spania, cel mai important producator mondial de ulei de masline, va injumatati probabil productia tarii anul acesta, comparativ cu 2022, arata estimarile Comisiei Europene, ceea ce va duce la cresterea preturilor, transmite Reuters.In mod obisnuit, Spania furnizeaza aproximativ 40% din…

- O mie de persoane au fost evacuate in Castellon din cauza unui incediu puternic care a parjolit hectare intregi de padure. Seceta extrema și vantul au aprins vegetatia uscata, mult mai devreme anul acesta.

- Liceul Vocațional de Arta din Targu Mureș participa, in calitate de partener, la proiectul Erasmus+ "E-STEAM On The Cloud", derulat in perioada 2022-2024 și coordonat de Universitatea Jaume I din Castellon (Spania). Alaturi de unitatea de invațamant targumureșeana proiectul mai are patru parteneri,…

- Fundașul dreapta Reinaldo Ionuț Radu (20 de ani) va evolua pentru Dunarea Calarași, in Liga 3, pana la finalul sezonului. Dunarea Calarași se va baza pana la finalul stagiunii și pe varul internaționalului Ionuț Radu. Nascut in Spania, la Castellon, Reinaldo Ionuț Radu a evoluat la echipa de juniori…

- Duminica, 5 februarie 2023, in Spania, la Oropesa del Mar (Castellon) are loc ECC Cross Country (Cupa Europei la Cros), competiție de anvergura ajunsa la a XV-a ediție, ce strange la start 399 de sportivi (207 la masculin și 192 la feminin), reprezentanți ai 77 de cluburi din 22 de țari. Intre aceștia…

- Ministrul afacerilor externe Bogdan Aurescu a avut luni, 16 ianuarie 2023, o convorbire telefonica cu ministrul spaniol pentru afaceri externe, Uniunea Europeana și cooperare, Jose Manuel Albares Bueno. Ministrul Bogdan Aurescu a abordat cu prioritate subiectul aderarii Romaniei la spațiul Schengen,…

