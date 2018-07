Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul spaniol insarcinat cu ancheta asupra tentativei de secesiune a Cataloniei, in octombrie anul trecut, a retras joi mandatele de arestare internationale emise pe numele lui Carles Puigdemont si ale altor cinci lideri separatisti catalani care au fugit in strainatate, transmite AFP. Aceasta…

- Catalonia a incercat din nou sa-și declare independența, dar Curtea Constituționala spaniola a anunțat marți ca a blocat moțiunea aprobata de parlamentul Cataloniei pentru reluarea etapelor in vederea declararii independenței regiunii din nord-estul Spaniei, scrie Reuters citat de Agerpres. Moțiunea…

- O noua miscare separatista catalana, intitulata 'Crida Nacional per la Republica' (Strigatul National pentru Republica), are deja aproape 15.000 de membri, noteaza marti agentia de presa germana dpa. Dupa ce luni a fost prezentat manifestul noii miscari in cadrul unei ceremonii desfasurate la…

- Justiția germana a autorizat, joi, extradarea fostului lider catalan Carles Puigdemont pentru deturnare de fonduri publice, dar a respuns motibul mai grav, rebeliunea, pentru care acesta este inclulpat in Spania. Decizia a fost luata de un tribunal din landul german Schleswig-Holstein, arata Agerpres…

- In luna aprilie, instanta a respins o cerere de extradare a fostului lider catalan pentru rolul sau in campania pentru independenta Cataloniei. Totusi, judecatorii au permis eliberarea pe cautiune a lui Puigdemont si au declarat ca el inca poate face obiectul extradarii catre Spania pentru 'deturnare…

- Carles Puigdemont ramane in libertate in urma unei decizii definitive a unui tribunal german din landul Schleswig-Holstein, care a respins astfel o cerere a procurorilor pentru ținerea in arest a fostului lider catalan. Decizia lasarii lui Puigdemont in libertate vine in contextul in fostul președinte…

- Separatistul Quim Torra, investit luni, a publicat un decret prin care numeste membrii noului executiv catalan, dar formarea acestui guvern ar putea fi blocata de Madrid. Guvernul spaniol pastreaza de fapt tutela asupra acestei regiuni, impusa la 27 octombrie 2017, in urma unei declaratii de independenta,…

- Politicienii secesionisti din Catalonia il sustin din nou pe Carles Puigdemont ca sef al guvernului provincial, in ciuda avertismentelor Madridului, informeaza Reuters. Puigdemont se afla la Berlin, in asteptarea unei decizii a justitiei germane privind extradarea sa in Spania, iar sambata…