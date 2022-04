Stiri pe aceeasi tema

- Spania isi va revizui tinta de crestere economica pentru acest an, a declarat luni premierul spaniol Pedro Sanchez, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- “Nu vom avea o crestere economica, cat era estimata. (…) In jur de 2,2%-2,4% se va estima o crestere economica, cred, in Romania, reala. Foarte mult, din cauza razboiului din Ucraina. Si in Europa, cea mai afectata tara inteleg – si o sa se dea cat de curand publicitatii – cea mai afectata tara o sa…

- Mii de manifestanti au iesit sambata pe strazi in Spania pentru a protesta fata de cresterea preturilor produselor alimentare, ale energiei si ale carburantilor, amplificata de razboiul din Ucraina, informeaza Agerpres . Demonstratiile au avut loc in principalele orase spaniole la apelul partidului…

- Președintele Klaus Iohannis a discutat joi cu președintele Guvernului Spaniei, Pedro Sanchez, despre situația strategica la Marea Neagra, in contextul invaziei rusești in Ucraina și a spus ca noul concept strategic aliat care va fi adoptat la Madrid va trebui sa reflecte noua realitate de securitate…

- Razboiul din Ucraina se va termina cel mai tarziu in luna mai, cand Rusia va ramane fara resurse pentru a continua invazia inceputa in 24 februarie, susține Oleksiy Arestovich, consilier al șefului de cabinet al președintelui ucrainean Volodimir Zelenski, potrivit Reuters. „Cred ca cel tarziu in luna…

- Rubla a atins, joi, un nivel record fata de dolar si euro, dupa ce agentiile de evaluare financiara Fitch si Moody’s au retrogradat cu sase trepte ratingul Rusiei, la categoria “junk” (nerecomandat pentru investitii). Acestea considera ca sanctiunile occidentale maresc incertitudinile privind capacitatea…

- Petrolul a trecut, joi, de pragul de 100 de dolari pe baril pentru prima data din 2014 incoace, dupa ce Rusia a atacat Ucraina, in contextul temerilor legate de faptul ca un razboi in Europa ar putea perturba aprovizionarea cu energie la nivel mondial, potrivit Reuters. Astfel, țițeiul Brent a atins…

- Numarul vizitatorilor straini in Spania a urcat la 31,1 milioane anul trecut, de la 19 milioane in 2020, a anuntat miercuri Institutul National de Statistica din Spania. Chiar daca sectorul spaniol al turismului s-a redresat in 2021, pe fondul extinderii vaccinarii si al atenuarii restrictiilor de calatorie,…