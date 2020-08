Stiri pe aceeasi tema

- Hotelierii spanioli au anunțat, luni, ca se ofera sa plateasca testele COVID ale turiștilor straini, intr-un efort de a-i atrage pe vizitatori și de a salva industria turistica, puternic afectata de pandemie, scrie Reuters. Decizia vine dupa ce Marea Britanie a anunțat ca toti calatorii care sosesc…

- Autoritatile britanice i-au socat sambata pe hotelierii spanioli si britanicii care planuisera un concediu in Spania anuntand introducerea unei carantine de 14 zile pentru sosirile din tara, o lovitura majora pentru sezonul estival deja sever afectat de pandemia. „Nu este doar injust dar este si total…

- Numarul cazurilor de coronavirus din Romania a crescut enorm in ultima luna, iar fotbalul este puternic afectat. La Dinamo si CFR Cluj sunt adevarat focare cu cate 20 de cazuri pozitive, iar cele doua cluburi au mari dificultati in a incheia sezonul. S-ar putea ajunge ca Romania sa se afle…

- CHIȘINAU, 22 iul – Sputnik. Mancarea are un rol important in apararea organismului nostru impotriva Covid-19, subliniaza Jean Bousquet, alergolog și profesor onorific la Universitatea din Montpellier. © REUTERS / JUAN CARLOS ULATESpecialist: De ce COVID-19 nu vrea sa bata in retragere in Moldova…

- Analiza Euler Hermes preconizeaza ca insolvențele din sectorul construcțiilor din Europa vor crește cu 14 -24% in 2020, Spania și Franța atingand varful, in timp ce Marea Britanie se poziționeaza la polul opus. Analiștii se așteapta ca numarul insolvențelor sa inregistreze o creștere de +24% in Spania,…

- DSP Alba deruleaza cea mai complexa ancheta epidemiologica de la inceputul pandemiei pana acum. DSP Alba face eforturi deosebite pentru limitarea și stingerea focarului de COVID 19 de la operatorul economic unde au fost identificate pana acum 47 de persoane pozitive (27 in data 24 mai și 20 in data…