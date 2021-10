Stiri pe aceeasi tema

- Trupa rock Red Hot Chili Peppers a anuntat o serie de concerte pe stadioane din Europa si America pentru 2022, informeaza News.ro. Turneul va incepe in luna iunie, in Spania, iar dupa 13 concerte in Europa, va continua in America de Nord cu 19 show-uri. Va fi pentru prima data cand RHCP va…

- Spania va ajuta la reconstruirea La Palm, unde o eruptie vulcanica a distrus sute de cladiri si a obligat mii de oameni sa isi paraseasca locuintele, a declarat duminica premierul Pedro Sanchez, adaugand ca insula este sigura sa poata fi vizitata de turisti, transmite Reuters, citat de news.ro…

- Rezultatele unui studiu realizat de Centrul Leverhulme pentru Științe Demografice din Oxford arata ca pandemia de coronavirus a șters ani de progrese in ceea ce privește speranța de viața și natalitatea, producand cea mai mare scadere a speranței de viața de la cel de-al Doilea Razboi Mondial, informeaza…

- Deputatul PSD de Argeș, Simona Bucura Oprescu: ”Lasați lupta pentru putere sau plecați! Datele de la Comisia Europeana arata ca deja 18 state au Planul National de Redresare si Rezilienta aprobat, 12 dintre acestea primind deja primele transe de bani pentru a se apuca de lucru. Cipru, de exemplu, a…

- Premierul Pedro Sanchez a declarat intr-un interviu ca Spania va plafona prețurile la gaze, va reduce impozitele și va redirecționa profiturile companiei energetice, ca parte a unui pachet pentru a reduce prețurile crescande ale energiei electrice. Sanchez a declarat pentru El Pais și TVEit ca este…

- Spania planuiește sa majoreze salariul minim pentru a reduce decalajul prosperitații. Nadia Calvino, ministrul Economiei, a declarat pentru presa italiana ca scopul acestui demers este de a reduce inegalitatea intre salariați. „Este un instrument important pentru a reduce inegalitatea, care in ultimii…