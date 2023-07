Stiri pe aceeasi tema

- Niciun partid din Spania n-a obținut majoritatea absoluta in alegerile legislative anticipate care s-au desfașurat in ziua de 23 iulie 2023. Totuși, așa cum estimasera și sondajele anterioare votului, Partidul Popular (PP), de centru-dreapta, aflat in opozitie, a obținut un ușor avantaj fața de Partidul…

- Premierul socialist spaniol Pedro Sanchez, care pastreaza sansa de a ramane la putere dupa ce a limitat castigul opozitiei de dreapta, a afirmat duminica seara ca dreapta si extrema dreapta au fost "infrante" la alegerile legislative, transmite AFP.

- Spania ar putea avea prima participare de extrema-dreapta la guvernare de la dictatura lui Francisco Franco, sondajele efectuate in ultima saptamana de campanie - si date publicitatii duminica seara, dupa inchiderea urnelor - aratand ca Partidul Popular (PP) de centru-dreapta si Vox, partidul anti-musulman…

- Potrivit sondajelor, cel mai probabil niciun partid nu va putea obține o majoritate absoluta in Congresul Deputaților, cu 350 de locuri, pentru a-și aproba independent candidatul pentru postul de prim-ministru.

- Spaniolii isi vor intrerupe vacanta de vara pentru a vota duminica pentru un nou parlament, dupa o campanie electorala in care niciun partid nu si-a castigat un avantaj decisiv, dar a dat prilejul unor schimburi de replici iritate intre principalii candidati la functia de prim-ministru. Scrutinul, care…

- Cutremur politic in Spania. Prim-ministrul Pedro Sanchez a dizolvat dimineata Parlamentul de la Madrid si a anuntat organizarea de alegeri generale anticipate pe 23 iulie. Scrutinul la termen era programat in decembrie.

