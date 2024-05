Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele PNL, Nicolae Ciuca, transmite vineri, la implinirea a 149 de ani de la aparitia formatiunii, ca liberalii au fost „motorul politic care a demarat sau a deblocat momente de cotitura pentru istoria noastra: independenta, Marea Unire, reformele agricole, economice sau educationale”. „Partidul…

- Președintele PNL, Nicolae Ciuca, și secretarul general PNL, Lucian Bode, alaturi de prim-vicepreședintele PNL, europarlamentarul Rareș Bogdan, participa astazi la evenimentul de lansare a candidaților PNL Galați.

- Mai multi tineri ai PSD imbracati in tricouri galbene i-au transmis vineri, la Iasi, liderului PNL Nicolae Ciuca o scrisoare prin care ii solicita retragerea sprijinului politic acordat primarului Iasiului Mihai Chirica si presedintelui Consiliului Judetean Costel Alexe, ambii cercetati in mai multe…

- Lucian Bode: Lupta pentru Brașov e de fapt lupta voastra in fiecare localitate"Adrian Veștea, George Scripcaru, veți pune Brașovul pe ruta accelerata! Liberalii nu vor ceda dinamismul economic pentru politicile pentru consum. Pentru ca in 2020 am schimbat paradigma dezvoltarii.Am schimbat cursul și…

- Liberalii nici nu vor sa auda de varianta ca Marcel Ciolacu sa fie candidat din partea coaliției la președinție. Rareș Bogdan a reiterat ideea potrivit careia Nicolae Ciuca ar trebui sa iși asume candidatura la prezidențiale. Prim-vicepreședintele PNL a spus ca Marcel Ciolacu ”convinge ca premier”.…

- Liberalii de la PNL Brasov l-au desemnat pe George Scripcaru sa fie candidatul pentru Primaria municipiului Brasov. Scripcaru a precizat, ca obiectivul comun cu PSD este castigarea orasului Brasov. Totodata, liderul liberalilor Nicolae Ciuca, care a mers cu trenul pana la Brașov, a explicat ca a venit…

- Nicolae Ciuca e principalul amfitrion al Congresului Partidului Popular European, ce se desfașoara timp de doua zile in capitala Romaniei. In calitate de președinte al PNL, a decretat ca Bucureștiul va deveni, in aceasta perioada, centrul politic al Europei. Incepand de astazi, cel puțin unsprezece…

- Nicolae Ciuca: București devine epicentrul politic al Europei. Congresul PPE este organizat de PNL in Capitala "București devine epicentrul politic ale Europei! Congresul PPE ii va aduce la noi pe liderii celor mai mari partide de pe continent, pentru a discuta strategia și obiectivele Partidului…