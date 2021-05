Unul din patru spanioli a fost vaccinat cu cel putin o doza de vaccin impotriva Covid-19, au anunțat autoritațile din sectorul sanatații luni, transmite Reuters . Țara se afla in plin proces de accelerare a campaniei de vaccinare. In total, peste 12 milioane de oameni au primit o doza din cele patru vaccinuri utilizate in Spania, respectiv 25,6% din populatia de 47 de milioane. Aproximativ 5.098,903 de oameni au fost vaccinati cu ambele doze de vaccin. Premierul socialist Pedro Sanchez a declarat luna trecuta ca se asteapta ca 70% din populatie sa fie vaccinata pana la sfarsitul lunii august.…