Spania a încheiat un acord cu Marocul pentru a expulza 100 de migranţi care au înotat până în Ceuta Spania a incheiat un acord cu Marocul pentru a retrimite in tara de origine 100 de migranti care au ajuns duminica la Ceuta inotand, a anuntat marti prefectura enclavei spaniole, citata de AFP. "Expulzarile au inceput in aceasta dimineata" si vizeaza "intre 100 si 120" de persoane, toate "marocane" si "adulte", a indicat prefectura din Ceuta, potrivit agerpres.ro. O suta de migranti s-au aruncat duminica in apa in apropiere de orasul marocan Fnideq (numit si Castillejos), in nordul Marocului, pentru a ajunge in enclava spaniola situata la cativa kilometri distanta. "Nu… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

