Spania a ieșit, ieri, din starea de alertă provocată de pandemie Spania a iesit duminica, oficial, din starea de alerta, o masura care pune punct unor restrictii impuse in vederea incetinirii evolutiei pandemiei de Covid-19. Desi unele comunitati autonome au anuntat ca vor mentine restrictii de mobilitate pe timp de noapte, precum Valencia, Baleares, Canarias, Tara Bascilor si Navarra, in restul teritoriului spaniol sunt permise deplasarile. Starea de alerta a fost introdusa pe 25 octombrie, iar acum comunitatile autonome (CCAA) pot aproba propriile masuri in contextul sanitar. Cele mai multe dintre ele au renuntat la carantina perimetrala si la restrictiile… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

