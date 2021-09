Spania a ajuns la 70 % din populație imunizată cu schema completă de vaccin anti-COVID-19 Cu peste 66 de milioane de doze administrate, 70,3% din populatia Spaniei a fost vaccinata complet pana pe 31 august, in timp ce 77% a fost vaccinata partial, arata datele Ministerului Sanatatii, informeaza Reuters, citata de News.ro . Spania și-a indeplinit, astfel, obiectivul stabilit de guvern pentru luna august (70% din populatie imunizata cu doua doze de vaccin pentru Covid-19), in timp ce rata de incidenta continua tendinta descendenta din ultima luna, dupa o crestere puternica. „Am realizat acest lucru datorita fortei serviciului public national, efortului profesionistilor din domeniul… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

- „Asa cum am promis la inceputul anului, 70% din populatia spaniola e complet vaccinata”, a declarat premierul Pedro Sanchez.Șeful Guvernului spaniol a mai spus ca peste 90% din populatia de peste 40 de ani este complet vaccinata și peste 70% dintre cei intre 20-29 ani si intre 12-19 ani au primit deja…

