Stiri pe aceeasi tema

- Operațiune in forța a anchetatorilor de la DNA Timișoara și a trupelor speciale de intervenție ale Poliției Timiș, duminica dupa amiaza, in parcarea mall-ului din Calea Șagului – un roman și un kosovar au fost capturați la scurt timp dupa ce au incheiat o afacere extrem de profitabila cu un polițist…

- Asociația LOGS vine in sprijinul migranților din Timișoara prin sprijinirea procesului de integrare a acestora in Romania. Din 17 noiembrie vor derula cursuri gratuite de acomodare culturala și invațare a limbii romane. Participanții vor primi certificat de absolvire.

- Dupa ce au petrecut o noapte in frig, timișorenii primesc din nou caldura azi, cel puțin pentru o saptamana. Autoritațile locale au reușit sa cada la o ințelegere cu alt furnizor de gaze, dupa ce E.ON oprise robinetul, din cauza datoriilor pe care le-a strans compania de termoficare a orașului. Agentul…

- O noua operațiune care a vizat guparile de trafic de migranți a avut loc, in aceasta dimineața, in Timișoara. Polițiștii de frontiera au descins in mai multe locații, in unul dintre apartamente fiind gasiți mai mulți migranți. Trupele speciale ale Jandarmeriei au fost nevoite sa sparga ușa unei dintre…

- Destructurare a unei rețele de trafic de migranți Foto Arhiva/ Politia de frontiera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 18 persoane au fost duse la audieri la DIICOT Timișoara în urma unei ample acțiuni de destructurare a unei rețele de trafic de migranți care a avut loc marti. …

- Polițiștii și procurorii fac percheziții, marți dimineața, la mai multe locații din Timișoara și Ciacova, unde au gasit ascunși migranții afgani care incercau sa ajunga in Vestul Europei. Ajungeau sa plateasca pana la 2.000 de euro fiecare membrilor unei rețele de trafic de migranți. 27 de persoane…

- Transport de migranți interceptat de polițiștii de frontiera in Cenei, județul Timiș. Oamenii legii au prins un constanțean care transporta noua turci cu microbuzul, spre Timișoara. Migranții tocmai ce trecusera ilegal frontiera din Serbia in Romania.

- Calatorie spre vestul Europei oprita la Timișoara pentru zeci de migranți fara acte. Ei au fost depistați pe strazi de polițiștii aflați in patrulare prin oraș. Migranții nu aveau documente și, cel mai probabil, reușisera sa intre recent in Romania.