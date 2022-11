SpaceX introduce restricţii pentru transferurile de date consumatoare de energie prin serviciul său de internet Starlink Compania a adaugat o noua politica privind utilizarea datelor, care va duce la ”viteze mai mici” pentru clientii care folosesc un terabyte de date pe luna in ”orele de varf”, pe care le defineste ca fiind intre 7 a.m. si 23 p.m., potrivit unui e-mail trimis vineri catre utilizatorii Starlink vineri, In timp ce SpaceX inca promite ”date nelimitate” pentru utilizatorii sai, serviciul sau are acum doua niveluri: ”de baza” si ”prioritar”. Utilizatorilor li se ofera automat ”Acces prioritar” cu cele mai rapide viteze, dar vor fi retrogradati la ”Acces de baza” dupa depasirea noului prag. ”In perioadele… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk, șeful SpaceX, a anunțat sambata ca va continua sa finanțeze rețeaua de internet Starlink din Ucraina. „Chiar daca Starlink continua sa piarda bani și alte companii primesc miliarde de dolari de la contribuabili, vom continua sa finanțam guvernul ucrainean”, a scris pe Twitter cel mai bogat…

- SpaceX, compania anttreprenorului Elon Musk, a anunțat ca nu mai poate plati pentru serviciile sateliților in Ucraina și a cerut Pentagonului sa plateasca nota, scrie CNN. De cand au inceput sa soseasca in Ucraina, in primavara anului trecut, terminalele de internet prin satelit Starlink realizate de…

- Doua noi optiuni vor permite utilizatorilor Facebook sa influenteze algoritmul si continutul ales de acesta sa apara in newsfeed. Prima dintre cele doua optiuni consta in doua butoane afisate sub postari - „Show more" si „Show less". Primul buton va indica algoritmului ca postarea este pe placul utilizatorului,…

- Meta anunta o modificare a modului in care sunt gestionate link-urile deschise de utilizatorii smartphone-urilor cu Android in aplicatia Facebook, modificare ce are toate sansele sa starneasca numeroase controverse. Pana acum, aplicatia Facebook deschidea link-urile folosind WebView. Aceasta este o…

- CEO-ul Meta , Mark Zuckerberg, e mai puțin bogat cu 70 de miliarde de dolari, ceea ce il coboara pe locul 20 ca cel mai bogat om din lume, arata estimarile. Zuckerberg a inceput anul cu o avere de 125 de miliarde de dolari potrivit indicelului Billionaires al Bloomberg. De atunci, insa, a scazut la…

- Compania spatiala privata americana SpaceX, care a cerut autorizatia de a lansa 42.000 de sateliti pentru constelatia sa Starlink, destinata sa furnizeze internet de banda larga de mare viteza din spatiu, nu va trebui probabil sa lanseze atat de multi sateliti pe orbita, a declarat luni directoarea…

- ​SpaceX va transporta astronauți NASA catre Stația Spațiala Internaționala in alte cinci misiuni pana in 2030, iar agenția va plati 1,4 miliarde dolari pentru aceste zboruri, a anunțat NASA. Compania lui Elon Musk duce din 2020 astronauți catre SSI, cu capsula Crew Dragon.

- In aprilie anul trecut, Google a fost gasit vinovat de incalcarea legislatiei australiene pentru ca a lasat utilizatorii sa creada ca nu colecteaza datele de localizare atunci cand istoricul de localizare era dezactivat. Google oferea doua optiuni privind datele de localizare – „location history” si…