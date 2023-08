S&P Global a retrogradat ratingurile pentru mai multe bănci regionale din SUA O campanie de majorare a dobanzilor a Rezervei Federale din SUA a crescut costurile depozitelor la banci, care au fost fortate sa plateasca dobanzi mai mari pentru a impiedica deponentii sa fuga catre alte alternative cu randament ridicat. S&P a redus ratingurile Associated Banc-Corp si Valley National Bancorp privind riscurile de finantare si dependenta mai mare de depozitele intermediate, in timp ce ratingurile UMB Financial Corp, Comerica Bank (CMA) si KeyCorp au fost retrogradate din cauza iesirilor mari de depozite si a dobanzilor mari. Actiunile KeyCorp au scazut cu 1%, in timp ce titlurile… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Agentia de rating si-a redus in iunie evaluarea starii de sanatate a industriei bancare in iunie, o miscare despre care analistul Chris Wolfe a spus ca a trecut in mare parte neobservata, deoarece nu a declansat retrogradari de ratinguri ale bancilor.Dar o alta scadere cu o treapta a calificativului…

- Agentia de rating si-a redus in iunie evaluarea starii de sanatate a industriei bancare in iunie, o miscare despre care analistul Chris Wolfe a spus ca a trecut in mare parte neobservata, deoarece nu a declansat retrogradari de ratinguri ale bancilor.Dar o alta scadere cu o treapta a calificativului…

- Agentia de rating si-a redus in iunie evaluarea starii de sanatate a industriei bancare in iunie, o miscare despre care analistul Chris Wolfe a spus ca a trecut in mare parte neobservata, deoarece nu a declansat retrogradari de ratinguri ale bancilor.Dar o alta scadere cu o treapta a calificativului…

- Agentia de rating si-a redus in iunie evaluarea starii de sanatate a industriei bancare in iunie, o miscare despre care analistul Chris Wolfe a spus ca a trecut in mare parte neobservata, deoarece nu a declansat retrogradari de ratinguri ale bancilor. Dar o alta scadere cu o treapta a calificativului…

- Agenția de rating Moody's a publicat un amplu raport in care arata ca inasprirea istorica a condițiilor monetare de catre FED pune in continuare presiune pe instituțiile de credit.Spectrul recesiunii, scaderea cererii de imprumuturi și problemele cu care se confrunta sectorul imobiliar se…

- Moody’s a redus ratingurile de credit ale unei serii de banci mici si mijlocii din SUA si a plasat mai multe institutii de credit mari de pe Wall Street sub supraveghere, cu perspectiva negativa, transmite CNBC, informeaza News.ro.Agentia de evaluare financiara a scazut ratingurile a 10 banci cu…

- Agentia de evaluare financiara a scazut ratingurile a 10 banci cu o treapta, in timp ce bancile mari Bank of New York Mellon, U.S. Bancorp, State Street, Truist Financial, Cullen/Frost Bankers si Northern Trust sunt acum sub supraveghere, pentru o posibila retrogradare. Moody’s si-a schimbat, de asemenea,…

- Agentia de rating Moody's a retrogradat luni mai multe banci americane de talie mica si mijlocie, adaugand ca ar putea retrograda si unele dintre cele mai mari banci americane, avertizand ca credibilitatea sectorului va fi afectata de riscurile de finantare si profitabilitatea redusa, transmite Reuters,…