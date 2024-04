Stiri pe aceeasi tema

- Recent, intr-o gradinița din Romania, s-a desfașurat un eveniment șocant care a subliniat o problema profunda in sistemul educațional al țarii: lipsa de susținere și de pedepsire a agresorilor, in timp ce cei care incearca sa protejeze elevii sunt adesea cei sancționați. Situația este exemplificata…

- ANRE si ANAF incearca de la finalul anului trecut sa rezolve problema incompatibilitatii dintre reglementarile si formatul facturilor la energie electrica si gaze, si cele ale sistemului national e-Factura, obligatoriu de la 1 ianuarie pentru agenti econo

- Autoritatea Nationala de Reglementare in Domeniul Energiei (ANRE) si Agentia Nationala de Administrare Fiscala (ANAF) incearca de la finalul anului trecut sa rezolve problema incompatibilitatii dintre reglementarile si formatul facturilor la energie electrica si gaze naturale si cele ale sistemului…

- Oamenii de știința inca se lupta cu misterul dodecaedrelor romane, incercind sa le deslușeasca scopul. Arheologii amatori au gasit in apropierea satului Norton Disney (Lincolnshire, Marea Britanie) un obiect ciudat, care este format din 75% cupru, 7% - staniu și 18% - plumb. Acest lucru a fost raportat…

- Miercuri, 24 ianuarie 2024, cu ocazia manifestarilor publice dedicate sarbatoririi Zilei Unirii Principatelor Romane, Primaria Municipiului Cluj-Napoca a anunțat unele restricții de circulație in zona centrala a municipiului, dupa cum urmeaza: ■ din data de 23 ianuarie 2024, ora 7.00, pana in data de…

- Cu ocazia desfașurarii “Zilei Unirii Principatelor Romane”, in Piața Unirii, miercuri, 24 ianuarie 2024, in intervalul orar 13.00 – 21.00, circulația rutiera in zona va fi restricționata astfel: – din data de 23 ianuarie 2024, ora 7.00 pana in data de 25 ianuarie 2024, ora 7.00, pe banda trei de pe…

- Circulație este ingreunata in aceste momente, in Pasul Tihuța. De altfel, Autoritatea Naționala de Meteorologie a emis o avertizare meteorologica pentru zona de nord-vest a țarii. ANM a avertizat asupra condițiilor meteorologice specifice de iarna care vor afecta zona. „In jurul orelor 18.00, in pasul…

- Situația drumurilor naționale din administrarea CNAIR ( ora.8.00) cu circulație restricționata din cauza condițiilor meteo nefavorabile. Drumuri nationale cu circulație rutiera intrerupta: DN 11A (km 68+000 – km 94+ 000) Podu Turcului (BC) – Barlad (VS); DN 23B ( km 6+ 000 – km 14+ 000) Stupina (…