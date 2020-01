Stiri pe aceeasi tema

- Vasile Candea, cunoscut chirurg și fostul director al Institutului de Boli Cardiovasculare C. C. Iliescu, a murit. El este omul care i-a salvat viata lui Helmuth Duckadam in 1986, la doua luni dupa finala Cupei...

- Numele Chanel este cunoscut astazi de intreaga lume, dar puțini știu ca faima acestui nume a inceput cu o fetița saraca lipita pamantului, care și-a vazut mama intre patru scanduri și care a fost aruncata la orfelinat de tatal ei. Inainte de a face istorie, Coco Chanel a fost doar o biata Gabriela.

- Toți dimprejurul cunoscutei soliste Andra par ca prind drag de cantat. Ultimul intrat in branșa, nepoțelul artistei, baiatul folcloristului Sandel Mihai, care se pregatește asiduu sa-i fie sprijin de nadejde matușii sale celebre.La doar 11 ani, copilul soliștilorde muzica populara Sandel și Aurora Mihai…

- Allee Willis, textiera care a avut o contribuție importanta in crearea melodiei pentru serialul Friends, a murit la 72 de ani. A caștigat un premiu Grammy și a fost nominalizata la premiile Emmy, iar in 2018 a fost adaugata in galeria Songwriters Hall of Fame. I’ll be…

- Un copil si-a pierdut viata duminica seara la Targul de Craciun din Luxemburg, fiind lovit de o sculptura de gheata care s-a prabusit, a informat politia luxemburgheza, relateaza luni AFP. Accidentul s-a produs in jurul orei 20:00 (19:00 GMT), a anuntat politia, care a precizat ca, "potrivit…

- Avionul s-a prabusit in districtul Espigao Azul, chiar in apropiere de aeroportul unde urma sa aterizeze. Pilotul si doi pasageri au murit pe loc, iar o a patra persoana, o femeie, a fost grav ranita, dar si aceasta a decedat dupa cateva ore la spital. Pilotul se numea Magnus Boeno Padilha…

- Soferul unui TIR a murit in timp ce incerca sa salveze viața altui barbat, a carui mașina derapase si intrase pe sensul sau de mers. A tras de volan ca sa evite impactul, dar manevra a fost prea brusca. TIR-ul a trecut prin parapet și s-a prabușit in prapastie. TRAGEDIE. Un cuplu ce…