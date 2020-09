Sotiile isi fac de cap Doua cupluri…prieteni de familie…in fiecare sambata ei mergeau la meciuri…ele acasa in bucatarie… – Deranjate de aceasta situatie care nu mai lua sfarsit, sotiile hotarasc sa isi faca de cap fara stirea sotilor…asa ca dupa plecarea acestora femeile merg in oras…magazine , baruri…etc…– La intoarcere femeilor le vin nevoile fiziologice asa ca negasind un loc pentru asa ceva hotarasc sa intre intr-un cimitir…Neavand cu ce se sterge una dintre ele foloseste lenjeria intima, cealalta refuzand acest lucru… – Urmatoarea saptamana la meci, cei doi soti povestesc:– Bai sambata trecuta am gasit-o pe nevastamea… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

